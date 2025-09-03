Više o BOTDOG

Based Hotdog Cijena (BOTDOG)

1 BOTDOG u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Based Hotdog (BOTDOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:51:51 (UTC+8)

Based Hotdog (BOTDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.49%

+0.49%

Based Hotdog (BOTDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOTDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOTDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOTDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Hotdog (BOTDOG)

$ 65.97K
$ 65.97K$ 65.97K

--
----

$ 66.77K
$ 66.77K$ 66.77K

978.14M
978.14M 978.14M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Hotdog je $ 65.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOTDOG je 978.14M, s ukupnom količinom od 990000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.77K.

Based Hotdog (BOTDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Based Hotdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Based Hotdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Based Hotdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Based Hotdog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+28.62%
60 dana$ 0+76.07%
90 dana$ 0--

Što je Based Hotdog (BOTDOG)

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Based Hotdog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based Hotdog (BOTDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Hotdog (BOTDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Hotdog.

Provjerite Based Hotdog predviđanje cijene sada!

BOTDOG u lokalnim valutama

Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Hotdog (BOTDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOTDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Hotdog (BOTDOG)

Koliko Based Hotdog (BOTDOG) vrijedi danas?
Cijena BOTDOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOTDOG u USD?
Trenutačna cijena BOTDOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based Hotdog?
Tržišna kapitalizacija za BOTDOG je $ 65.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOTDOG?
Količina u optjecaju za BOTDOG je 978.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOTDOG?
BOTDOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOTDOG?
BOTDOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOTDOG?
24-satni obujam trgovanja za BOTDOG je -- USD.
Hoće li BOTDOG još narasti ove godine?
BOTDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOTDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:51:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.