Based Beast Coin (BEAST) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Based Beast Coin (BEAST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Based Beast Coin (BEAST) Informacije

Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.

Službena web stranica:
https://www.basedbeastcoin.com/

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Based Beast Coin (BEAST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 153.87K
$ 153.87K$ 153.87K
Ukupna količina:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Količina u optjecaju:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 153.87K
$ 153.87K$ 153.87K
Povijesni maksimum:
$ 0.075244
$ 0.075244$ 0.075244
Povijesni minimum:
$ 0.00711498
$ 0.00711498$ 0.00711498
Trenutna cijena:
$ 0.0154
$ 0.0154$ 0.0154

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Based Beast Coin (BEAST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BEAST tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BEAST tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BEAST tokena, istražite BEAST cijenu tokena uživo!

BEAST Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BEAST? Naša BEAST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.