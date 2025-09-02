Based Beast Coin (BEAST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01517681 24-satna najviša cijena $ 0.0157898 Najviša cijena ikada $ 0.075244 Najniža cijena $ 0.00711498 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -1.31% Promjena cijene (7D) -6.76%

Based Beast Coin (BEAST) cijena u stvarnom vremenu je $0.01545631. Tijekom protekla 24 sata, BEASTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01517681 i najviše cijene $ 0.0157898, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAST je $ 0.075244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00711498.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAST se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Beast Coin (BEAST)

Tržišna kapitalizacija $ 154.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.71K Količina u optjecaju 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Beast Coin je $ 154.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEAST je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.71K.