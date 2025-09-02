Više o BEAST

Based Beast Coin Logotip

Based Beast Coin Cijena (BEAST)

Neuvršten

1 BEAST u USD cijena uživo:

$0.01545631
-1.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Based Beast Coin (BEAST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:34:22 (UTC+8)

Based Beast Coin (BEAST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01517681
24-satna najniža cijena
$ 0.0157898
24-satna najviša cijena

$ 0.01517681
$ 0.0157898
$ 0.075244
$ 0.00711498
-0.78%

-1.31%

-6.76%

-6.76%

Based Beast Coin (BEAST) cijena u stvarnom vremenu je $0.01545631. Tijekom protekla 24 sata, BEASTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01517681 i najviše cijene $ 0.0157898, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAST je $ 0.075244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00711498.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAST se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Beast Coin (BEAST)

$ 154.71K
--
$ 154.71K
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Beast Coin je $ 154.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEAST je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.71K.

Based Beast Coin (BEAST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Based Beast Coin u USD iznosila je $ -0.00020604776182543.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Based Beast Coin u USD iznosila je $ +0.0014684452.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Based Beast Coin u USD iznosila je $ +0.0071395586.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Based Beast Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00020604776182543-1.31%
30 dana$ +0.0014684452+9.50%
60 dana$ +0.0071395586+46.19%
90 dana$ 0--

Što je Based Beast Coin (BEAST)

Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.

Resurs Based Beast Coin (BEAST)

Službena web-stranica

Based Beast Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based Beast Coin (BEAST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Beast Coin (BEAST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Beast Coin.

Provjerite Based Beast Coin predviđanje cijene sada!

BEAST u lokalnim valutama

Based Beast Coin (BEAST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Beast Coin (BEAST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEAST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Beast Coin (BEAST)

Koliko Based Beast Coin (BEAST) vrijedi danas?
Cijena BEAST uživo u USD je 0.01545631 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEAST u USD?
Trenutačna cijena BEAST u USD je $ 0.01545631. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based Beast Coin?
Tržišna kapitalizacija za BEAST je $ 154.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEAST?
Količina u optjecaju za BEAST je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEAST?
BEAST je postigao ATH cijenu od 0.075244 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEAST?
BEAST je vidio ATL cijenu od 0.00711498 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEAST?
24-satni obujam trgovanja za BEAST je -- USD.
Hoće li BEAST još narasti ove godine?
BEAST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEAST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:34:22 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

