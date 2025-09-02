Based Bario (BARIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00713476$ 0.00713476 $ 0.00713476 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -1.69% Promjena cijene (7D) -21.03% Promjena cijene (7D) -21.03%

Based Bario (BARIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BARIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BARIO je $ 0.00713476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BARIO se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -1.69% u posljednjih 24 sata i -21.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Bario (BARIO)

Tržišna kapitalizacija $ 875.32K$ 875.32K $ 875.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 875.32K$ 875.32K $ 875.32K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Bario je $ 875.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BARIO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 875.32K.