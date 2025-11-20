Base Velocimeter Cijena danas

Trenutačna cijena Base Velocimeter (BVM) danas je $ 0.0020118, s promjenom od 2.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BVM u USD je $ 0.0020118 po BVM.

Base Velocimeter trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,904.19, s količinom u optjecaju od 5.92M BVM. Tijekom posljednja 24 sata, BVM trgovao je između $ 0.00193243 (niska) i $ 0.00207607 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.787331, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00138317.

U kratkoročnim performansama, BVM se kretao -- u posljednjem satu i -36.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Base Velocimeter (BVM)

Tržišna kapitalizacija $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.53K$ 30.53K $ 30.53K Količina u optjecaju 5.92M 5.92M 5.92M Ukupna količina 15,177,692.18193989 15,177,692.18193989 15,177,692.18193989

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base Velocimeter je $ 11.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BVM je 5.92M, s ukupnom količinom od 15177692.18193989. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.53K.