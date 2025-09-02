Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00269582 $ 0.00269582 $ 0.00269582 24-satna najniža cijena $ 0.00329641 $ 0.00329641 $ 0.00329641 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00269582$ 0.00269582 $ 0.00269582 24-satna najviša cijena $ 0.00329641$ 0.00329641 $ 0.00329641 Najviša cijena ikada $ 0.02107695$ 0.02107695 $ 0.02107695 Najniža cijena $ 0.00102246$ 0.00102246 $ 0.00102246 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) -10.19% Promjena cijene (7D) -18.01% Promjena cijene (7D) -18.01%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00294392. Tijekom protekla 24 sata, BASEISFOREVERYONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00269582 i najviše cijene $ 0.00329641, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEISFOREVERYONE je $ 0.02107695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEISFOREVERYONE se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -10.19% u posljednjih 24 sata i -18.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base is for everyone je $ 2.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASEISFOREVERYONE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996975.3715674. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.95M.