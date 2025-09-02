Više o BASEISFOREVERYONE

BASEISFOREVERYONE Informacije o cijeni

BASEISFOREVERYONE Službena web stranica

BASEISFOREVERYONE Tokenomija

BASEISFOREVERYONE Prognoza cijena

Base is for everyone Logotip

Base is for everyone Cijena (BASEISFOREVERYONE)

Neuvršten

1 BASEISFOREVERYONE u USD cijena uživo:

$0.00294621
$0.00294621
-10.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:05:24 (UTC+8)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00269582
$ 0.00269582
24-satna najniža cijena
$ 0.00329641
$ 0.00329641
24-satna najviša cijena

$ 0.00269582
$ 0.00269582

$ 0.00329641
$ 0.00329641

$ 0.02107695
$ 0.02107695

$ 0.00102246
$ 0.00102246

+0.26%

-10.19%

-18.01%

-18.01%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00294392. Tijekom protekla 24 sata, BASEISFOREVERYONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00269582 i najviše cijene $ 0.00329641, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEISFOREVERYONE je $ 0.02107695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEISFOREVERYONE se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -10.19% u posljednjih 24 sata i -18.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

$ 2.95M
$ 2.95M

--
--

$ 2.95M
$ 2.95M

1000.00M
1000.00M

999,996,975.3715674
999,996,975.3715674

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base is for everyone je $ 2.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASEISFOREVERYONE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996975.3715674. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.95M.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Base is for everyone u USD iznosila je $ -0.000334059865590347.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Base is for everyone u USD iznosila je $ -0.0013217276.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Base is for everyone u USD iznosila je $ -0.0010036865.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Base is for everyone u USD iznosila je $ -0.001635589491739644.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000334059865590347-10.19%
30 dana$ -0.0013217276-44.89%
60 dana$ -0.0010036865-34.09%
90 dana$ -0.001635589491739644-35.71%

Što je Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Resurs Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Službena web-stranica

Base is for everyone Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Base is for everyone.

Provjerite Base is for everyone predviđanje cijene sada!

BASEISFOREVERYONE u lokalnim valutama

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEISFOREVERYONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Koliko Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) vrijedi danas?
Cijena BASEISFOREVERYONE uživo u USD je 0.00294392 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BASEISFOREVERYONE u USD?
Trenutačna cijena BASEISFOREVERYONE u USD je $ 0.00294392. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Base is for everyone?
Tržišna kapitalizacija za BASEISFOREVERYONE je $ 2.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BASEISFOREVERYONE?
Količina u optjecaju za BASEISFOREVERYONE je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASEISFOREVERYONE?
BASEISFOREVERYONE je postigao ATH cijenu od 0.02107695 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASEISFOREVERYONE?
BASEISFOREVERYONE je vidio ATL cijenu od 0.00102246 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BASEISFOREVERYONE?
24-satni obujam trgovanja za BASEISFOREVERYONE je -- USD.
Hoće li BASEISFOREVERYONE još narasti ove godine?
BASEISFOREVERYONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASEISFOREVERYONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:05:24 (UTC+8)

