Base God (TYBG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00005752 $ 0.00005752 $ 0.00005752 24-satna najniža cijena $ 0.00006294 $ 0.00006294 $ 0.00006294 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00005752$ 0.00005752 $ 0.00005752 24-satna najviša cijena $ 0.00006294$ 0.00006294 $ 0.00006294 Najviša cijena ikada $ 0.00070125$ 0.00070125 $ 0.00070125 Najniža cijena $ 0.00000226$ 0.00000226 $ 0.00000226 Promjena cijene (1H) -0.76% Promjena cijene (1D) -4.92% Promjena cijene (7D) -10.94% Promjena cijene (7D) -10.94%

Base God (TYBG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005979. Tijekom protekla 24 sata, TYBGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005752 i najviše cijene $ 0.00006294, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYBG je $ 0.00070125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000226.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYBG se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -4.92% u posljednjih 24 sata i -10.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Base God (TYBG)

Tržišna kapitalizacija $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Količina u optjecaju 122.93B 122.93B 122.93B Ukupna količina 122,931,702,405.52266 122,931,702,405.52266 122,931,702,405.52266

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base God je $ 7.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYBG je 122.93B, s ukupnom količinom od 122931702405.52266. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.35M.