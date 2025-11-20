Base Carbon Tonne Cijena danas

Trenutačna cijena Base Carbon Tonne (BCT) danas je $ 0.174126, s promjenom od 5.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BCT u USD je $ 0.174126 po BCT.

Base Carbon Tonne trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,674,875, s količinom u optjecaju od 21.11M BCT. Tijekom posljednja 24 sata, BCT trgovao je između $ 0.165582 (niska) i $ 0.175671 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8.6, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.145607.

U kratkoročnim performansama, BCT se kretao +0.01% u posljednjem satu i -10.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Base Carbon Tonne (BCT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Base Carbon Tonne je $ 3.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCT je 21.11M, s ukupnom količinom od 21106186.28652228. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.67M.