Barter (BRTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00158986 $ 0.00158986 $ 0.00158986 24-satna najniža cijena $ 0.00159002 $ 0.00159002 $ 0.00159002 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00158986$ 0.00158986 $ 0.00158986 24-satna najviša cijena $ 0.00159002$ 0.00159002 $ 0.00159002 Najviša cijena ikada $ 0.055434$ 0.055434 $ 0.055434 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.09% Promjena cijene (7D) +0.09%

Barter (BRTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00159001. Tijekom protekla 24 sata, BRTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00158986 i najviše cijene $ 0.00159002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRTR je $ 0.055434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Barter (BRTR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.83K$ 27.83K $ 27.83K Količina u optjecaju 783.38K 783.38K 783.38K Ukupna količina 17,500,000.0 17,500,000.0 17,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Barter je $ 1.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRTR je 783.38K, s ukupnom količinom od 17500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.83K.