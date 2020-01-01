Barry the badger (BARRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Barry the badger (BARRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Barry the badger (BARRY) Informacije Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Službena web stranica: https://www.barrythebadger.io/ Kupi BARRY odmah!

Barry the badger (BARRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Barry the badger (BARRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 240.89K $ 240.89K $ 240.89K Ukupna količina: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Količina u optjecaju: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 240.89K $ 240.89K $ 240.89K Povijesni maksimum: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00025371 $ 0.00025371 $ 0.00025371 Saznajte više o cijeni Barry the badger (BARRY)

Barry the badger (BARRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Barry the badger (BARRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BARRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BARRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BARRY tokena, istražite BARRY cijenu tokena uživo!

BARRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BARRY? Naša BARRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BARRY predviđanje cijene tokena odmah!

