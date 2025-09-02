Više o BARRY

Barry the badger Logotip

Barry the badger Cijena (BARRY)

Neuvršten

1 BARRY u USD cijena uživo:

$0.00029809
$0.00029809$0.00029809
+25.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Barry the badger (BARRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:00 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782

$ 0
$ 0$ 0

+9.50%

+23.98%

+15.09%

+15.09%

Barry the badger (BARRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BARRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BARRY je $ 0.00281782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BARRY se promijenio za +9.50% u posljednjih sat vremena, +23.98% u posljednjih 24 sata i +15.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Barry the badger (BARRY)

$ 283.03K
$ 283.03K$ 283.03K

--
----

$ 283.03K
$ 283.03K$ 283.03K

949.46M
949.46M 949.46M

949,456,879.7520074
949,456,879.7520074 949,456,879.7520074

Trenutačna tržišna kapitalizacija Barry the badger je $ 283.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BARRY je 949.46M, s ukupnom količinom od 949456879.7520074. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.03K.

Barry the badger (BARRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Barry the badger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Barry the badger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Barry the badger u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Barry the badger u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+23.98%
30 dana$ 0+41.51%
60 dana$ 0+110.73%
90 dana$ 0--

Što je Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Resurs Barry the badger (BARRY)

Službena web-stranica

Barry the badger Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Barry the badger (BARRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Barry the badger (BARRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Barry the badger.

Provjerite Barry the badger predviđanje cijene sada!

BARRY u lokalnim valutama

Barry the badger (BARRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Barry the badger (BARRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BARRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Barry the badger (BARRY)

Koliko Barry the badger (BARRY) vrijedi danas?
Cijena BARRY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BARRY u USD?
Trenutačna cijena BARRY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Barry the badger?
Tržišna kapitalizacija za BARRY je $ 283.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BARRY?
Količina u optjecaju za BARRY je 949.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BARRY?
BARRY je postigao ATH cijenu od 0.00281782 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BARRY?
BARRY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BARRY?
24-satni obujam trgovanja za BARRY je -- USD.
Hoće li BARRY još narasti ove godine?
BARRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BARRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:13:00 (UTC+8)

