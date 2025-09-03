Barking Dog (BARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00119461 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.60% Promjena cijene (7D) +3.34%

Barking Dog (BARK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BARK je $ 0.00119461, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BARK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.60% u posljednjih 24 sata i +3.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Barking Dog (BARK)

Tržišna kapitalizacija $ 11.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.67K Količina u optjecaju 994.22M Ukupna količina 994,218,022.303432

Trenutačna tržišna kapitalizacija Barking Dog je $ 11.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BARK je 994.22M, s ukupnom količinom od 994218022.303432. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.67K.