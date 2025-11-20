BARKcoin Cijena danas

Trenutačna cijena BARKcoin (BARKCOIN) danas je --, s promjenom od 0.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BARKCOIN u USD je -- po BARKCOIN.

BARKcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,748, s količinom u optjecaju od 999.77M BARKCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, BARKCOIN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00336104, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BARKCOIN se kretao -0.56% u posljednjem satu i -12.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BARKcoin (BARKCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 40.75K$ 40.75K $ 40.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.75K$ 40.75K $ 40.75K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,766,609.50127 999,766,609.50127 999,766,609.50127

