Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00314896
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -2.05%
Promjena cijene (1D) -4.45%
Promjena cijene (7D) -18.82%

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PAWSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAWSY je $ 0.00314896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAWSY se promijenio za -2.05% u posljednjih sat vremena, -4.45% u posljednjih 24 sata i -18.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 51.10K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.10K
Količina u optjecaju 997.79M
Ukupna količina 997,793,409.0148222

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bark Ruffalo by Virtuals je $ 51.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAWSY je 997.79M, s ukupnom količinom od 997793409.0148222. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.10K.