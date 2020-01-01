Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Informacije Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Službena web stranica: https://www.baolongsol.xyz/ Kupi BAOLONG odmah!

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.56K $ 23.56K $ 23.56K Ukupna količina: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Količina u optjecaju: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.56K $ 23.56K $ 23.56K Povijesni maksimum: $ 0.00070509 $ 0.00070509 $ 0.00070509 Povijesni minimum: $ 0.00000559 $ 0.00000559 $ 0.00000559 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAOLONG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAOLONG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAOLONG tokena, istražite BAOLONG cijenu tokena uživo!

