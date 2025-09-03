Više o BAOLONG

Baolong the Enemy of Nailong Cijena (BAOLONG)

+23.60%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Informacije o cijeni (USD)

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAOLONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAOLONG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAOLONG se promijenio za +10.88% u posljednjih sat vremena, +23.63% u posljednjih 24 sata i -5.38% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baolong the Enemy of Nailong je $ 28.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAOLONG je 999.91M, s ukupnom količinom od 999914375.287767. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.56K.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baolong the Enemy of Nailong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baolong the Enemy of Nailong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baolong the Enemy of Nailong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baolong the Enemy of Nailong u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+23.63%
30 dana$ 0+113.09%
60 dana$ 0+134.67%
90 dana$ 0--

Što je Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Baolong the Enemy of Nailong Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baolong the Enemy of Nailong.

Provjerite Baolong the Enemy of Nailong predviđanje cijene sada!

BAOLONG u lokalnim valutama

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAOLONG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Koliko Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) vrijedi danas?
Cijena BAOLONG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAOLONG u USD?
Trenutačna cijena BAOLONG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baolong the Enemy of Nailong?
Tržišna kapitalizacija za BAOLONG je $ 28.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAOLONG?
Količina u optjecaju za BAOLONG je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAOLONG?
BAOLONG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAOLONG?
BAOLONG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAOLONG?
24-satni obujam trgovanja za BAOLONG je -- USD.
Hoće li BAOLONG još narasti ove godine?
BAOLONG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAOLONG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.