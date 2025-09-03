Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +10.88% Promjena cijene (1D) +23.63% Promjena cijene (7D) -5.38%

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAOLONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAOLONG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAOLONG se promijenio za +10.88% u posljednjih sat vremena, +23.63% u posljednjih 24 sata i -5.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Tržišna kapitalizacija $ 28.56K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.56K Količina u optjecaju 999.91M Ukupna količina 999,914,375.287767

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baolong the Enemy of Nailong je $ 28.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAOLONG je 999.91M, s ukupnom količinom od 999914375.287767. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.56K.