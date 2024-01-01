BaoBaoSol (BAOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BaoBaoSol (BAOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BaoBaoSol (BAOS) Informacije BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. Službena web stranica: https://BaoBaoSol.com Bijela knjiga: https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf Kupi BAOS odmah!

BaoBaoSol (BAOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BaoBaoSol (BAOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 138.52K $ 138.52K $ 138.52K Ukupna količina: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Količina u optjecaju: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 138.52K $ 138.52K $ 138.52K Povijesni maksimum: $ 0.00413948 $ 0.00413948 $ 0.00413948 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00013799 $ 0.00013799 $ 0.00013799 Saznajte više o cijeni BaoBaoSol (BAOS)

BaoBaoSol (BAOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BaoBaoSol (BAOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAOS tokena, istražite BAOS cijenu tokena uživo!

