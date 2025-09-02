BaoBaoSol (BAOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00413948$ 0.00413948 $ 0.00413948 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.91% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) -3.32% Promjena cijene (7D) -3.32%

BaoBaoSol (BAOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAOS je $ 0.00413948, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAOS se promijenio za +1.91% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BaoBaoSol (BAOS)

Tržišna kapitalizacija $ 143.15K$ 143.15K $ 143.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.15K$ 143.15K $ 143.15K Količina u optjecaju 999.06M 999.06M 999.06M Ukupna količina 999,063,440.963564 999,063,440.963564 999,063,440.963564

Trenutačna tržišna kapitalizacija BaoBaoSol je $ 143.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAOS je 999.06M, s ukupnom količinom od 999063440.963564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.15K.