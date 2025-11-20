BaoBao Cijena danas

Trenutačna cijena BaoBao (BAOBAO) danas je $ 0.00006907, s promjenom od 13.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAOBAO u USD je $ 0.00006907 po BAOBAO.

BaoBao trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 68,761, s količinom u optjecaju od 998.64M BAOBAO. Tijekom posljednja 24 sata, BAOBAO trgovao je između $ 0.00005728 (niska) i $ 0.00006926 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00356894, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005291.

U kratkoročnim performansama, BAOBAO se kretao +0.98% u posljednjem satu i -24.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BaoBao (BAOBAO)

Tržišna kapitalizacija $ 68.76K$ 68.76K $ 68.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.76K$ 68.76K $ 68.76K Količina u optjecaju 998.64M 998.64M 998.64M Ukupna količina 998,638,250.093409 998,638,250.093409 998,638,250.093409

