Bao Finance (BAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bao Finance (BAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bao Finance (BAO) Informacije Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Službena web stranica: https://bao.finance/ Kupi BAO odmah!

Bao Finance (BAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bao Finance (BAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.68K $ 63.68K $ 63.68K Ukupna količina: $ 984.37B $ 984.37B $ 984.37B Količina u optjecaju: $ 73.37B $ 73.37B $ 73.37B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 854.37K $ 854.37K $ 854.37K Povijesni maksimum: $ 0.00317406 $ 0.00317406 $ 0.00317406 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bao Finance (BAO)

Bao Finance (BAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bao Finance (BAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAO tokena, istražite BAO cijenu tokena uživo!

BAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BAO? Naša BAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BAO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!