Bao Finance V2 (BAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 63.59$ 63.59 $ 63.59 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.80% Promjena cijene (1D) -1.11% Promjena cijene (7D) -11.70% Promjena cijene (7D) -11.70%

Bao Finance V2 (BAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAO je $ 63.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAO se promijenio za +1.80% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i -11.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bao Finance V2 (BAO)

Tržišna kapitalizacija $ 76.83K$ 76.83K $ 76.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.17K$ 293.17K $ 293.17K Količina u optjecaju 368.50M 368.50M 368.50M Ukupna količina 1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bao Finance V2 je $ 76.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAO je 368.50M, s ukupnom količinom od 1406057374.500056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.17K.