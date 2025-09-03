Bao Finance (BAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00317406$ 0.00317406 $ 0.00317406 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -2.01% Promjena cijene (7D) -2.01%

Bao Finance (BAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAO je $ 0.00317406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bao Finance (BAO)

Tržišna kapitalizacija $ 63.62K$ 63.62K $ 63.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 853.58K$ 853.58K $ 853.58K Količina u optjecaju 73.37B 73.37B 73.37B Ukupna količina 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bao Finance je $ 63.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAO je 73.37B, s ukupnom količinom od 984370975063.9171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 853.58K.