Bao Finance Logotip

Bao Finance Cijena (BAO)

Neuvršten

1 BAO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Bao Finance (BAO)
Bao Finance (BAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00317406
$ 0.00317406$ 0.00317406

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-2.01%

-2.01%

Bao Finance (BAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAO je $ 0.00317406, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bao Finance (BAO)

$ 63.62K
$ 63.62K$ 63.62K

--
----

$ 853.58K
$ 853.58K$ 853.58K

73.37B
73.37B 73.37B

984,370,975,063.9171
984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bao Finance je $ 63.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAO je 73.37B, s ukupnom količinom od 984370975063.9171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 853.58K.

Bao Finance (BAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bao Finance u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bao Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bao Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bao Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0+11.69%
60 dana$ 0+39.87%
90 dana$ 0--

Što je Bao Finance (BAO)

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

Resurs Bao Finance (BAO)

Službena web-stranica

Bao Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bao Finance (BAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bao Finance (BAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bao Finance.

Provjerite Bao Finance predviđanje cijene sada!

BAO u lokalnim valutama

Bao Finance (BAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bao Finance (BAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bao Finance (BAO)

Koliko Bao Finance (BAO) vrijedi danas?
Cijena BAO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAO u USD?
Trenutačna cijena BAO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bao Finance?
Tržišna kapitalizacija za BAO je $ 63.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAO?
Količina u optjecaju za BAO je 73.37B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAO?
BAO je postigao ATH cijenu od 0.00317406 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAO?
BAO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAO?
24-satni obujam trgovanja za BAO je -- USD.
Hoće li BAO još narasti ove godine?
BAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bao Finance (BAO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

