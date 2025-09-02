BANX (BANX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) -2.87% Promjena cijene (7D) -2.87%

BANX (BANX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BANXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BANX (BANX)

Tržišna kapitalizacija $ 313.63K$ 313.63K $ 313.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 313.63K$ 313.63K $ 313.63K Količina u optjecaju 15.00B 15.00B 15.00B Ukupna količina 14,999,311,845.85796 14,999,311,845.85796 14,999,311,845.85796

