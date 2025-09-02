Više o BANX

BANX Informacije o cijeni

BANX Bijela knjiga

BANX Službena web stranica

BANX Tokenomija

BANX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BANX Logotip

BANX Cijena (BANX)

Neuvršten

1 BANX u USD cijena uživo:

--
----
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BANX (BANX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:56:11 (UTC+8)

BANX (BANX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.24%

-2.87%

-2.87%

BANX (BANX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BANXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BANX (BANX)

$ 313.63K
$ 313.63K$ 313.63K

--
----

$ 313.63K
$ 313.63K$ 313.63K

15.00B
15.00B 15.00B

14,999,311,845.85796
14,999,311,845.85796 14,999,311,845.85796

Trenutačna tržišna kapitalizacija BANX je $ 313.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BANX je 15.00B, s ukupnom količinom od 14999311845.85796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 313.63K.

BANX (BANX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BANX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BANX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BANX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BANX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.24%
30 dana$ 0-15.51%
60 dana$ 0+14.31%
90 dana$ 0--

Što je BANX (BANX)

Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BANX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BANX (BANX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BANX (BANX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BANX.

Provjerite BANX predviđanje cijene sada!

BANX u lokalnim valutama

BANX (BANX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BANX (BANX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BANX (BANX)

Koliko BANX (BANX) vrijedi danas?
Cijena BANX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BANX u USD?
Trenutačna cijena BANX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BANX?
Tržišna kapitalizacija za BANX je $ 313.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BANX?
Količina u optjecaju za BANX je 15.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANX?
BANX je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANX?
BANX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BANX?
24-satni obujam trgovanja za BANX je -- USD.
Hoće li BANX još narasti ove godine?
BANX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:56:11 (UTC+8)

BANX (BANX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.