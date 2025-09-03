BankrX (BNXR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -3.04% Promjena cijene (7D) -3.04%

BankrX (BNXR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BNXRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNXR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNXR se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -3.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BankrX (BNXR)

Tržišna kapitalizacija $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.63K$ 80.63K $ 80.63K Količina u optjecaju 27.66B 27.66B 27.66B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BankrX je $ 22.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNXR je 27.66B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.63K.