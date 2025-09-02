Bankless BED Index (BED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 37.75 $ 37.75 $ 37.75 24-satna najniža cijena $ 170.12 $ 170.12 $ 170.12 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 37.75$ 37.75 $ 37.75 24-satna najviša cijena $ 170.12$ 170.12 $ 170.12 Najviša cijena ikada $ 198.73$ 198.73 $ 198.73 Najniža cijena $ 36.64$ 36.64 $ 36.64 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.18% Promjena cijene (7D) -0.71% Promjena cijene (7D) -0.71%

Bankless BED Index (BED) cijena u stvarnom vremenu je $169.4. Tijekom protekla 24 sata, BEDtrgovalo je između najniže cijene $ 37.75 i najviše cijene $ 170.12, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BED je $ 198.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 36.64.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.18% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bankless BED Index (BED)

Tržišna kapitalizacija $ 904.63K$ 904.63K $ 904.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 904.63K$ 904.63K $ 904.63K Količina u optjecaju 5.34K 5.34K 5.34K Ukupna količina 5,340.326937863571 5,340.326937863571 5,340.326937863571

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bankless BED Index je $ 904.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BED je 5.34K, s ukupnom količinom od 5340.326937863571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 904.63K.