Banjo (BANJO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00389816$ 0.00389816 $ 0.00389816 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) +5.71% Promjena cijene (7D) +5.71%

Banjo (BANJO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BANJOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANJO je $ 0.00389816, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANJO se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Banjo (BANJO)

Tržišna kapitalizacija $ 102.17K$ 102.17K $ 102.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.17K$ 102.17K $ 102.17K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,942,028.025313 999,942,028.025313 999,942,028.025313

Trenutačna tržišna kapitalizacija Banjo je $ 102.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BANJO je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942028.025313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.17K.