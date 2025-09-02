Više o BANGCHAIN

BangChain AI Logotip

BangChain AI Cijena (BANGCHAIN)

Neuvršten

1 BANGCHAIN u USD cijena uživo:

$0.00052586
$0.00052586
+4.40%1D
Grafikon aktualnih cijena BangChain AI (BANGCHAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:55:52 (UTC+8)

BangChain AI (BANGCHAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00050041
$ 0.00050041
24-satna najniža cijena
$ 0.00055178
$ 0.00055178
24-satna najviša cijena

$ 0.00050041
$ 0.00050041

$ 0.00055178
$ 0.00055178

$ 0.00453387
$ 0.00453387

$ 0.00018582
$ 0.00018582

-1.36%

+5.51%

+0.77%

+0.77%

BangChain AI (BANGCHAIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00053005. Tijekom protekla 24 sata, BANGCHAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00050041 i najviše cijene $ 0.00055178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANGCHAIN je $ 0.00453387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00018582.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANGCHAIN se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, +5.51% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BangChain AI (BANGCHAIN)

$ 533.84K
$ 533.84K

--
--

$ 533.84K
$ 533.84K

999.83M
999.83M

999,828,697.736825
999,828,697.736825

Trenutačna tržišna kapitalizacija BangChain AI je $ 533.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BANGCHAIN je 999.83M, s ukupnom količinom od 999828697.736825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 533.84K.

BangChain AI (BANGCHAIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BangChain AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BangChain AI u USD iznosila je $ +0.0002019315.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BangChain AI u USD iznosila je $ +0.0002270243.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BangChain AI u USD iznosila je $ +0.00017054973272449824.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.51%
30 dana$ +0.0002019315+38.10%
60 dana$ +0.0002270243+42.83%
90 dana$ +0.00017054973272449824+47.44%

Što je BangChain AI (BANGCHAIN)

COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment.

Resurs BangChain AI (BANGCHAIN)

Službena web-stranica

BangChain AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BangChain AI (BANGCHAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BangChain AI (BANGCHAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BangChain AI.

Provjerite BangChain AI predviđanje cijene sada!

BANGCHAIN u lokalnim valutama

BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BangChain AI (BANGCHAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANGCHAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BangChain AI (BANGCHAIN)

Koliko BangChain AI (BANGCHAIN) vrijedi danas?
Cijena BANGCHAIN uživo u USD je 0.00053005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BANGCHAIN u USD?
Trenutačna cijena BANGCHAIN u USD je $ 0.00053005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BangChain AI?
Tržišna kapitalizacija za BANGCHAIN je $ 533.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BANGCHAIN?
Količina u optjecaju za BANGCHAIN je 999.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANGCHAIN?
BANGCHAIN je postigao ATH cijenu od 0.00453387 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANGCHAIN?
BANGCHAIN je vidio ATL cijenu od 0.00018582 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BANGCHAIN?
24-satni obujam trgovanja za BANGCHAIN je -- USD.
Hoće li BANGCHAIN još narasti ove godine?
BANGCHAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANGCHAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:55:52 (UTC+8)

BangChain AI (BANGCHAIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

