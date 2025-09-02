BangChain AI (BANGCHAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00050041 $ 0.00050041 $ 0.00050041 24-satna najniža cijena $ 0.00055178 $ 0.00055178 $ 0.00055178 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00050041$ 0.00050041 $ 0.00050041 24-satna najviša cijena $ 0.00055178$ 0.00055178 $ 0.00055178 Najviša cijena ikada $ 0.00453387$ 0.00453387 $ 0.00453387 Najniža cijena $ 0.00018582$ 0.00018582 $ 0.00018582 Promjena cijene (1H) -1.36% Promjena cijene (1D) +5.51% Promjena cijene (7D) +0.77% Promjena cijene (7D) +0.77%

BangChain AI (BANGCHAIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00053005. Tijekom protekla 24 sata, BANGCHAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00050041 i najviše cijene $ 0.00055178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANGCHAIN je $ 0.00453387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00018582.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANGCHAIN se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, +5.51% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BangChain AI (BANGCHAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 533.84K$ 533.84K $ 533.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 533.84K$ 533.84K $ 533.84K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,828,697.736825 999,828,697.736825 999,828,697.736825

Trenutačna tržišna kapitalizacija BangChain AI je $ 533.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BANGCHAIN je 999.83M, s ukupnom količinom od 999828697.736825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 533.84K.