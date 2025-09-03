Bandit on Base (BANDIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) -2.75% Promjena cijene (7D) -18.25%

Bandit on Base (BANDIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BANDITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANDIT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANDIT se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -18.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bandit on Base (BANDIT)

Tržišna kapitalizacija $ 62.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.31K Količina u optjecaju 7.88B Ukupna količina 9,697,823,711.73718

