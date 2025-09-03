Više o BANDIT

Bandit on Base Cijena (BANDIT)

Neuvršten

1 BANDIT u USD cijena uživo:

--
----
-2.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bandit on Base (BANDIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:51:09 (UTC+8)

Bandit on Base (BANDIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-2.75%

-18.25%

-18.25%

Bandit on Base (BANDIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BANDITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANDIT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANDIT se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -18.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bandit on Base (BANDIT)

$ 62.80K
$ 62.80K$ 62.80K

--
----

$ 77.31K
$ 77.31K$ 77.31K

7.88B
7.88B 7.88B

9,697,823,711.73718
9,697,823,711.73718 9,697,823,711.73718

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bandit on Base je $ 62.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BANDIT je 7.88B, s ukupnom količinom od 9697823711.73718. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.31K.

Bandit on Base (BANDIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bandit on Base u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bandit on Base u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bandit on Base u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bandit on Base u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.75%
30 dana$ 0+9.46%
60 dana$ 0+40.63%
90 dana$ 0--

Što je Bandit on Base (BANDIT)

Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.

Resurs Bandit on Base (BANDIT)

Bandit on Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bandit on Base (BANDIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bandit on Base (BANDIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bandit on Base.

Provjerite Bandit on Base predviđanje cijene sada!

BANDIT u lokalnim valutama

Bandit on Base (BANDIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bandit on Base (BANDIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANDIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bandit on Base (BANDIT)

Koliko Bandit on Base (BANDIT) vrijedi danas?
Cijena BANDIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BANDIT u USD?
Trenutačna cijena BANDIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bandit on Base?
Tržišna kapitalizacija za BANDIT je $ 62.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BANDIT?
Količina u optjecaju za BANDIT je 7.88B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANDIT?
BANDIT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANDIT?
BANDIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BANDIT?
24-satni obujam trgovanja za BANDIT je -- USD.
Hoće li BANDIT još narasti ove godine?
BANDIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANDIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:51:09 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.