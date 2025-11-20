Band Cijena danas

Trenutačna cijena Band (BAND) danas je $ 0.412048, s promjenom od 1.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAND u USD je $ 0.412048 po BAND.

Band trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 68,757,935, s količinom u optjecaju od 166.90M BAND. Tijekom posljednja 24 sata, BAND trgovao je između $ 0.382543 (niska) i $ 0.412049 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 22.83, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.203625.

U kratkoročnim performansama, BAND se kretao +0.26% u posljednjem satu i -10.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Band (BAND)

Tržišna kapitalizacija $ 68.76M$ 68.76M $ 68.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.30M$ 69.30M $ 69.30M Količina u optjecaju 166.90M 166.90M 166.90M Ukupna količina 168,225,619.8661199 168,225,619.8661199 168,225,619.8661199

Trenutačna tržišna kapitalizacija Band je $ 68.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAND je 166.90M, s ukupnom količinom od 168225619.8661199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.30M.