Banana Tape Wall (BTW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Banana Tape Wall (BTW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Banana Tape Wall (BTW) Informacije Službena web stranica: https://www.btwonsol.xyz Kupi BTW odmah!

Banana Tape Wall (BTW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Banana Tape Wall (BTW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 165.50K $ 165.50K $ 165.50K Ukupna količina: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Količina u optjecaju: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 165.50K $ 165.50K $ 165.50K Povijesni maksimum: $ 0.01869428 $ 0.01869428 $ 0.01869428 Povijesni minimum: $ 0.00008339 $ 0.00008339 $ 0.00008339 Trenutna cijena: $ 0.00016573 $ 0.00016573 $ 0.00016573 Saznajte više o cijeni Banana Tape Wall (BTW)

Banana Tape Wall (BTW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Banana Tape Wall (BTW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTW tokena, istražite BTW cijenu tokena uživo!

BTW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTW? Naša BTW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTW predviđanje cijene tokena odmah!

