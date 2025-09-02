Banana Tape Wall (BTW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01869428$ 0.01869428 $ 0.01869428 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.12% Promjena cijene (1D) +0.65% Promjena cijene (7D) -11.12% Promjena cijene (7D) -11.12%

Banana Tape Wall (BTW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTW je $ 0.01869428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTW se promijenio za +2.12% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -11.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Banana Tape Wall (BTW)

Tržišna kapitalizacija $ 168.43K$ 168.43K $ 168.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 168.43K$ 168.43K $ 168.43K Količina u optjecaju 999.49M 999.49M 999.49M Ukupna količina 999,489,657.33342 999,489,657.33342 999,489,657.33342

Trenutačna tržišna kapitalizacija Banana Tape Wall je $ 168.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTW je 999.49M, s ukupnom količinom od 999489657.33342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.43K.