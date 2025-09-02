Bamboo on Base (BAMBOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00483218 24-satna najniža cijena $ 0.00514067 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.04278792 Najniža cijena $ 0.00345168 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -3.15% Promjena cijene (7D) -29.25%

Bamboo on Base (BAMBOO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0049459. Tijekom protekla 24 sata, BAMBOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00483218 i najviše cijene $ 0.00514067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAMBOO je $ 0.04278792, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00345168.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAMBOO se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -3.15% u posljednjih 24 sata i -29.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bamboo on Base (BAMBOO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.95M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.95M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bamboo on Base je $ 4.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAMBOO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.95M.