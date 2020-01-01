BAM by Scotty (BAM) Tokenomika

BAM by Scotty (BAM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BAM by Scotty (BAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

BAM by Scotty (BAM) Informacije

$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.

Službena web stranica:
https://x.com/i/communities/1916212839989318132

BAM by Scotty (BAM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAM by Scotty (BAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 102.58K
Ukupna količina:
$ 999.13M
Količina u optjecaju:
$ 999.13M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 102.58K
Povijesni maksimum:
$ 0.00180516
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00010267
BAM by Scotty (BAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BAM by Scotty (BAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BAM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BAM tokena, istražite BAM cijenu tokena uživo!

BAM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BAM? Naša BAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.