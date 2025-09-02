BAM by Scotty (BAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00180516$ 0.00180516 $ 0.00180516 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.31% Promjena cijene (1D) -11.90% Promjena cijene (7D) +40.80% Promjena cijene (7D) +40.80%

BAM by Scotty (BAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAM je $ 0.00180516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAM se promijenio za -2.31% u posljednjih sat vremena, -11.90% u posljednjih 24 sata i +40.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BAM by Scotty (BAM)

Tržišna kapitalizacija $ 133.36K$ 133.36K $ 133.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.36K$ 133.36K $ 133.36K Količina u optjecaju 999.13M 999.13M 999.13M Ukupna količina 999,134,044.860597 999,134,044.860597 999,134,044.860597

Trenutačna tržišna kapitalizacija BAM by Scotty je $ 133.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAM je 999.13M, s ukupnom količinom od 999134044.860597. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.36K.