BAM by Scotty Logotip

BAM by Scotty Cijena (BAM)

Neuvršten

1 BAM u USD cijena uživo:

$0.00013348
$0.00013348$0.00013348
-11.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BAM by Scotty (BAM)
BAM by Scotty (BAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00180516
$ 0.00180516$ 0.00180516

$ 0
$ 0$ 0

-2.31%

-11.90%

+40.80%

+40.80%

BAM by Scotty (BAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAM je $ 0.00180516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAM se promijenio za -2.31% u posljednjih sat vremena, -11.90% u posljednjih 24 sata i +40.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BAM by Scotty (BAM)

$ 133.36K
$ 133.36K$ 133.36K

--
----

$ 133.36K
$ 133.36K$ 133.36K

999.13M
999.13M 999.13M

999,134,044.860597
999,134,044.860597 999,134,044.860597

Trenutačna tržišna kapitalizacija BAM by Scotty je $ 133.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAM je 999.13M, s ukupnom količinom od 999134044.860597. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.36K.

BAM by Scotty (BAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BAM by Scotty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BAM by Scotty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BAM by Scotty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BAM by Scotty u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.90%
30 dana$ 0-3.10%
60 dana$ 0-64.77%
90 dana$ 0--

Što je BAM by Scotty (BAM)

$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs BAM by Scotty (BAM)

Službena web-stranica

BAM by Scotty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BAM by Scotty (BAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BAM by Scotty (BAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BAM by Scotty.

Provjerite BAM by Scotty predviđanje cijene sada!

BAM u lokalnim valutama

BAM by Scotty (BAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BAM by Scotty (BAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BAM by Scotty (BAM)

Koliko BAM by Scotty (BAM) vrijedi danas?
Cijena BAM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAM u USD?
Trenutačna cijena BAM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BAM by Scotty?
Tržišna kapitalizacija za BAM je $ 133.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAM?
Količina u optjecaju za BAM je 999.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAM?
BAM je postigao ATH cijenu od 0.00180516 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAM?
BAM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAM?
24-satni obujam trgovanja za BAM je -- USD.
Hoće li BAM još narasti ove godine?
BAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
