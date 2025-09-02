BALTO (BALTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.13% Promjena cijene (1D) -3.25% Promjena cijene (7D) -17.07% Promjena cijene (7D) -17.07%

BALTO (BALTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BALTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALTO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALTO se promijenio za +2.13% u posljednjih sat vremena, -3.25% u posljednjih 24 sata i -17.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BALTO (BALTO)

Tržišna kapitalizacija $ 221.24K$ 221.24K $ 221.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 221.24K$ 221.24K $ 221.24K Količina u optjecaju 359.02B 359.02B 359.02B Ukupna količina 359,015,678,856.0 359,015,678,856.0 359,015,678,856.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BALTO je $ 221.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALTO je 359.02B, s ukupnom količinom od 359015678856.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.24K.