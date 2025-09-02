Više o BALTO

BALTO Cijena (BALTO)

Neuvršten

1 BALTO u USD cijena uživo:

--
----
-3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena BALTO (BALTO)
BALTO (BALTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.13%

-3.25%

-17.07%

-17.07%

BALTO (BALTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BALTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALTO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALTO se promijenio za +2.13% u posljednjih sat vremena, -3.25% u posljednjih 24 sata i -17.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BALTO (BALTO)

$ 221.24K
$ 221.24K$ 221.24K

--
----

$ 221.24K
$ 221.24K$ 221.24K

359.02B
359.02B 359.02B

359,015,678,856.0
359,015,678,856.0 359,015,678,856.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BALTO je $ 221.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALTO je 359.02B, s ukupnom količinom od 359015678856.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.24K.

BALTO (BALTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BALTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BALTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BALTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BALTO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.25%
30 dana$ 0+61.63%
60 dana$ 0+37.95%
90 dana$ 0--

Što je BALTO (BALTO)

Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BALTO (BALTO)

Službena web-stranica

BALTO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BALTO (BALTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BALTO (BALTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BALTO.

Provjerite BALTO predviđanje cijene sada!

BALTO u lokalnim valutama

BALTO (BALTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BALTO (BALTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BALTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BALTO (BALTO)

Koliko BALTO (BALTO) vrijedi danas?
Cijena BALTO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BALTO u USD?
Trenutačna cijena BALTO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BALTO?
Tržišna kapitalizacija za BALTO je $ 221.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BALTO?
Količina u optjecaju za BALTO je 359.02B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BALTO?
BALTO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BALTO?
BALTO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BALTO?
24-satni obujam trgovanja za BALTO je -- USD.
Hoće li BALTO još narasti ove godine?
BALTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BALTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.