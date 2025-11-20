Balsa MM Fund Cijena danas

Trenutačna cijena Balsa MM Fund (BMMF) danas je $ 0.076592, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BMMF u USD je $ 0.076592 po BMMF.

Balsa MM Fund trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,939,527, s količinom u optjecaju od 51.44M BMMF. Tijekom posljednja 24 sata, BMMF trgovao je između $ 0.076567 (niska) i $ 0.076646 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.076646, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.070272.

U kratkoročnim performansama, BMMF se kretao -- u posljednjem satu i +0.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Balsa MM Fund (BMMF)

Tržišna kapitalizacija $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Količina u optjecaju 51.44M 51.44M 51.44M Ukupna količina 51,435,406.91985915 51,435,406.91985915 51,435,406.91985915

Trenutačna tržišna kapitalizacija Balsa MM Fund je $ 3.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMMF je 51.44M, s ukupnom količinom od 51435406.91985915. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.94M.