Balls of Fate (BOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.04375208
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.01%
Promjena cijene (1D) +2.00%
Promjena cijene (7D) +6.39%

Balls of Fate (BOF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOF je $ 0.04375208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOF se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i +6.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Balls of Fate (BOF)

Tržišna kapitalizacija $ 42.45K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.45K
Količina u optjecaju 999.98M
Ukupna količina 999,983,742.212848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Balls of Fate je $ 42.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOF je 999.98M, s ukupnom količinom od 999983742.212848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.45K.