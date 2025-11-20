Baldor Cijena danas

Trenutačna cijena Baldor (BALDOR) danas je $ 11.39, s promjenom od 0.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BALDOR u USD je $ 11.39 po BALDOR.

Baldor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,138,712, s količinom u optjecaju od 100.00K BALDOR. Tijekom posljednja 24 sata, BALDOR trgovao je između $ 11.09 (niska) i $ 11.52 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 23.5, dok je rekordna najniža cijena bila $ 9.84.

U kratkoročnim performansama, BALDOR se kretao -0.25% u posljednjem satu i -5.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Baldor (BALDOR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Količina u optjecaju 100.00K 100.00K 100.00K Ukupna količina 100,000.0 100,000.0 100,000.0

