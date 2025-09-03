Više o BALD

Bald World Order Cijena (BALD)

1 BALD u USD cijena uživo:

--
----
-0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Bald World Order (BALD)
Bald World Order (BALD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.47%

-10.91%

-10.91%

Bald World Order (BALD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BALDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -10.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bald World Order (BALD)

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

--
----

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,727.6354461
999,985,727.6354461 999,985,727.6354461

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bald World Order je $ 10.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALD je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985727.6354461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62K.

Bald World Order (BALD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bald World Order u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bald World Order u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bald World Order u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bald World Order u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.47%
30 dana$ 0+4.62%
60 dana$ 0+10.12%
90 dana$ 0--

Što je Bald World Order (BALD)

$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bald World Order (BALD)

Službena web-stranica

Bald World Order Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bald World Order (BALD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bald World Order (BALD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bald World Order.

Provjerite Bald World Order predviđanje cijene sada!

BALD u lokalnim valutama

Bald World Order (BALD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bald World Order (BALD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BALD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bald World Order (BALD)

Koliko Bald World Order (BALD) vrijedi danas?
Cijena BALD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BALD u USD?
Trenutačna cijena BALD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bald World Order?
Tržišna kapitalizacija za BALD je $ 10.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BALD?
Količina u optjecaju za BALD je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BALD?
BALD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BALD?
BALD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BALD?
24-satni obujam trgovanja za BALD je -- USD.
Hoće li BALD još narasti ove godine?
BALD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BALD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bald World Order (BALD) Važna ažuriranja industrije

