Balanced Dollars (BNUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.98185 $ 0.98185 $ 0.98185 24-satna najniža cijena $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.98185$ 0.98185 $ 0.98185 24-satna najviša cijena $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Najviša cijena ikada $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Najniža cijena $ 0.708204$ 0.708204 $ 0.708204 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -3.58% Promjena cijene (7D) -3.58%

Balanced Dollars (BNUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999568. Tijekom protekla 24 sata, BNUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.98185 i najviše cijene $ 1.049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNUSD je $ 1.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.708204.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNUSD se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -3.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Balanced Dollars (BNUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Količina u optjecaju 6.19M 6.19M 6.19M Ukupna količina 6,187,382.471016797 6,187,382.471016797 6,187,382.471016797

Trenutačna tržišna kapitalizacija Balanced Dollars je $ 6.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNUSD je 6.19M, s ukupnom količinom od 6187382.471016797. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.20M.