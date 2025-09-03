Baklava (BAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.147726$ 0.147726 $ 0.147726 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.25% Promjena cijene (7D) -30.82% Promjena cijene (7D) -30.82%

Baklava (BAVA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAVA je $ 0.147726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAVA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.25% u posljednjih 24 sata i -30.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baklava (BAVA)

Tržišna kapitalizacija $ 18.58K$ 18.58K $ 18.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.38K$ 28.38K $ 28.38K Količina u optjecaju 654.67M 654.67M 654.67M Ukupna količina 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baklava je $ 18.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAVA je 654.67M, s ukupnom količinom od 1000000001.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.38K.