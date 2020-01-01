BAKKT (BAKKT) Tokenomika

BAKKT (BAKKT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BAKKT (BAKKT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BAKKT (BAKKT) Informacije

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

https://bakkt.meme

BAKKT (BAKKT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAKKT (BAKKT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 145.43K
$ 145.43K
Ukupna količina:
$ 999.69M
$ 999.69M
Količina u optjecaju:
$ 999.69M
$ 999.69M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 145.43K
$ 145.43K
Povijesni maksimum:
$ 0.003245
$ 0.003245
Povijesni minimum:
$ 0.0001073
$ 0.0001073
Trenutna cijena:
$ 0.00014564
$ 0.00014564

BAKKT (BAKKT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BAKKT (BAKKT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BAKKT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BAKKT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BAKKT tokena, istražite BAKKT cijenu tokena uživo!

BAKKT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BAKKT? Naša BAKKT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

