BAKKT (BAKKT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.003245 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.28% Promjena cijene (1D) +0.53% Promjena cijene (7D) -1.92%

BAKKT (BAKKT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAKKTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAKKT je $ 0.003245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAKKT se promijenio za +2.28% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -1.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BAKKT (BAKKT)

Tržišna kapitalizacija $ 147.99K$ 147.99K $ 147.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 147.99K$ 147.99K $ 147.99K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,685,360.210236 999,685,360.210236 999,685,360.210236

