BAKKT Logotip

BAKKT Cijena (BAKKT)

Neuvršten

1 BAKKT u USD cijena uživo:

$0.00014794
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BAKKT (BAKKT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:12:17 (UTC+8)

BAKKT (BAKKT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.003245
$ 0
+2.28%

+0.53%

-1.92%

-1.92%

BAKKT (BAKKT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAKKTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAKKT je $ 0.003245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAKKT se promijenio za +2.28% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -1.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BAKKT (BAKKT)

$ 147.99K
--
$ 147.99K
999.69M
999,685,360.210236
Trenutačna tržišna kapitalizacija BAKKT je $ 147.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAKKT je 999.69M, s ukupnom količinom od 999685360.210236. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.99K.

BAKKT (BAKKT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BAKKT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BAKKT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BAKKT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BAKKT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.53%
30 dana$ 0+6.46%
60 dana$ 0-26.70%
90 dana$ 0--

Što je BAKKT (BAKKT)

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

Resurs BAKKT (BAKKT)

Službena web-stranica

BAKKT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BAKKT (BAKKT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BAKKT (BAKKT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BAKKT.

Provjerite BAKKT predviđanje cijene sada!

BAKKT u lokalnim valutama

BAKKT (BAKKT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BAKKT (BAKKT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAKKT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BAKKT (BAKKT)

Koliko BAKKT (BAKKT) vrijedi danas?
Cijena BAKKT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAKKT u USD?
Trenutačna cijena BAKKT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BAKKT?
Tržišna kapitalizacija za BAKKT je $ 147.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAKKT?
Količina u optjecaju za BAKKT je 999.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAKKT?
BAKKT je postigao ATH cijenu od 0.003245 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAKKT?
BAKKT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAKKT?
24-satni obujam trgovanja za BAKKT je -- USD.
Hoće li BAKKT još narasti ove godine?
BAKKT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAKKT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BAKKT (BAKKT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.