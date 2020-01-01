BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BAKENEKO (BAKENEKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BAKENEKO (BAKENEKO) Informacije BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAKENEKO (BAKENEKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Ukupna količina: $ 624.89B $ 624.89B $ 624.89B Količina u optjecaju: $ 563.19B $ 563.19B $ 563.19B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BAKENEKO (BAKENEKO)

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BAKENEKO (BAKENEKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAKENEKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAKENEKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAKENEKO tokena, istražite BAKENEKO cijenu tokena uživo!

