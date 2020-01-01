BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BAKENEKO (BAKENEKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BAKENEKO (BAKENEKO) Informacije

BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again!

Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.

https://bakenekobsc.com

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAKENEKO (BAKENEKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 15.42K
$ 15.42K$ 15.42K
Ukupna količina:
$ 624.89B
$ 624.89B$ 624.89B
Količina u optjecaju:
$ 563.19B
$ 563.19B$ 563.19B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.11K
$ 17.11K$ 17.11K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BAKENEKO (BAKENEKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BAKENEKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BAKENEKO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BAKENEKO tokena, istražite BAKENEKO cijenu tokena uživo!

BAKENEKO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BAKENEKO? Naša BAKENEKO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.