BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again!
Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.
BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAKENEKO (BAKENEKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BAKENEKO (BAKENEKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BAKENEKO (BAKENEKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BAKENEKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BAKENEKO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BAKENEKO tokena, istražite BAKENEKO cijenu tokena uživo!
BAKENEKO Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BAKENEKO? Naša BAKENEKO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.