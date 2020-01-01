bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u bAInance Labs (BAINANCE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

bAInance Labs (BAINANCE) Informacije bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Službena web stranica: https://bainancelabs.com Kupi BAINANCE odmah!

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za bAInance Labs (BAINANCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 249.61K $ 249.61K $ 249.61K Ukupna količina: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Količina u optjecaju: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 249.61K $ 249.61K $ 249.61K Povijesni maksimum: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022692 $ 0.00022692 $ 0.00022692 Saznajte više o cijeni bAInance Labs (BAINANCE)

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike bAInance Labs (BAINANCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAINANCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAINANCE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAINANCE tokena, istražite BAINANCE cijenu tokena uživo!

BAINANCE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BAINANCE? Naša BAINANCE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BAINANCE predviđanje cijene tokena odmah!

