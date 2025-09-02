bAInance Labs (BAINANCE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00451067$ 0.00451067 $ 0.00451067 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.88% Promjena cijene (1D) +1.36% Promjena cijene (7D) +9.93% Promjena cijene (7D) +9.93%

bAInance Labs (BAINANCE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAINANCEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAINANCE je $ 0.00451067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAINANCE se promijenio za +2.88% u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +9.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bAInance Labs (BAINANCE)

Tržišna kapitalizacija $ 244.35K$ 244.35K $ 244.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.35K$ 244.35K $ 244.35K Količina u optjecaju 1.10B 1.10B 1.10B Ukupna količina 1,099,988,194.308016 1,099,988,194.308016 1,099,988,194.308016

Trenutačna tržišna kapitalizacija bAInance Labs je $ 244.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAINANCE je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099988194.308016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.35K.