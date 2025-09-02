Više o BAINANCE

bAInance Labs Logotip

bAInance Labs Cijena (BAINANCE)

Neuvršten

1 BAINANCE u USD cijena uživo:

$0.00022238
$0.00022238
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena bAInance Labs (BAINANCE)
bAInance Labs (BAINANCE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00451067
$ 0.00451067

$ 0
$ 0

+2.88%

+1.36%

+9.93%

+9.93%

bAInance Labs (BAINANCE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAINANCEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAINANCE je $ 0.00451067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAINANCE se promijenio za +2.88% u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +9.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bAInance Labs (BAINANCE)

$ 244.35K
$ 244.35K

--
--

$ 244.35K
$ 244.35K

1.10B
1.10B

1,099,988,194.308016
1,099,988,194.308016

Trenutačna tržišna kapitalizacija bAInance Labs je $ 244.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAINANCE je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099988194.308016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.35K.

bAInance Labs (BAINANCE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz bAInance Labs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz bAInance Labs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz bAInance Labs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz bAInance Labs u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.36%
30 dana$ 0+28.49%
60 dana$ 0+13.79%
90 dana$ 0--

Što je bAInance Labs (BAINANCE)

bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.

Resurs bAInance Labs (BAINANCE)

Službena web-stranica

bAInance Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će bAInance Labs (BAINANCE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših bAInance Labs (BAINANCE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za bAInance Labs.

Provjerite bAInance Labs predviđanje cijene sada!

BAINANCE u lokalnim valutama

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike bAInance Labs (BAINANCE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAINANCE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o bAInance Labs (BAINANCE)

Koliko bAInance Labs (BAINANCE) vrijedi danas?
Cijena BAINANCE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAINANCE u USD?
Trenutačna cijena BAINANCE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija bAInance Labs?
Tržišna kapitalizacija za BAINANCE je $ 244.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAINANCE?
Količina u optjecaju za BAINANCE je 1.10B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAINANCE?
BAINANCE je postigao ATH cijenu od 0.00451067 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAINANCE?
BAINANCE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAINANCE?
24-satni obujam trgovanja za BAINANCE je -- USD.
Hoće li BAINANCE još narasti ove godine?
BAINANCE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAINANCE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
bAInance Labs (BAINANCE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

