baibysitter (BAIBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00279086$ 0.00279086 $ 0.00279086 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.02% Promjena cijene (1D) -2.92% Promjena cijene (7D) -49.55% Promjena cijene (7D) -49.55%

baibysitter (BAIBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAIBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAIBY je $ 0.00279086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAIBY se promijenio za +2.02% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i -49.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu baibysitter (BAIBY)

Tržišna kapitalizacija $ 99.20K$ 99.20K $ 99.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.62K$ 156.62K $ 156.62K Količina u optjecaju 633.38M 633.38M 633.38M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija baibysitter je $ 99.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAIBY je 633.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.62K.