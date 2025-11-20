BAI Stablecoin Cijena danas

Trenutačna cijena BAI Stablecoin (BAI) danas je $ 1.035, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAI u USD je $ 1.035 po BAI.

BAI Stablecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 239,915, s količinom u optjecaju od 231.83K BAI. Tijekom posljednja 24 sata, BAI trgovao je između $ 1.017 (niska) i $ 1.04 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.45, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.814914.

U kratkoročnim performansama, BAI se kretao -0.08% u posljednjem satu i +0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BAI Stablecoin (BAI)

Tržišna kapitalizacija $ 239.92K$ 239.92K $ 239.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 239.92K$ 239.92K $ 239.92K Količina u optjecaju 231.83K 231.83K 231.83K Ukupna količina 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

Trenutačna tržišna kapitalizacija BAI Stablecoin je $ 239.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAI je 231.83K, s ukupnom količinom od 231834.1672308294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 239.92K.