Bag on Bonk Cijena danas

Trenutačna cijena Bag on Bonk (BAG) danas je --, s promjenom od 3.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAG u USD je -- po BAG.

Bag on Bonk trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 118,330, s količinom u optjecaju od 999.78M BAG. Tijekom posljednja 24 sata, BAG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0010115, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BAG se kretao +0.43% u posljednjem satu i -54.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bag on Bonk (BAG)

Tržišna kapitalizacija $ 118.33K$ 118.33K $ 118.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 118.33K$ 118.33K $ 118.33K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,782,595.137266 999,782,595.137266 999,782,595.137266

