baddiecoin Cijena danas

Trenutačna cijena baddiecoin (BADDIE) danas je --, s promjenom od 1.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BADDIE u USD je -- po BADDIE.

baddiecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 90,134, s količinom u optjecaju od 1.00B BADDIE. Tijekom posljednja 24 sata, BADDIE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BADDIE se kretao -0.15% u posljednjem satu i +5.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu baddiecoin (BADDIE)

Tržišna kapitalizacija $ 90.13K$ 90.13K $ 90.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.13K$ 90.13K $ 90.13K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija baddiecoin je $ 90.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BADDIE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.13K.